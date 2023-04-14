Сколько будет стоить опресненная морская вода?

В Азербайджане планируется использовать морскую воду в качестве питьевой.

Как передает Day.Az со ссылкой на хezerxeber.az, по словам эксперта в этой сфере Ровшана Аббасова, соленость Каспия в три раза ниже по сравнению с океанами. Поэтому, по его мнению, опреснение морской воды в нашей стране потребует меньше расходов.

Специалист отметил, что таким образом можно удовлетворить потребности населения Абшерона, Гарадага, Пираллахы, Зиря и Сальяна.

По расчетам Р.Аббасова, стоимость кубометра такой воды будет варьироваться в пределах 2-3 манатов. Эксперт напомнил, что в начале прошлого века морская вода, опресненная различными способами, использовалась как питьевая рабочими нефтепромыслов.

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