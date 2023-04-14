Так Азербайджан строит новые дома в освобожденном Физули

В городе Физули - райцентре одноименного района Азербайджана, освобожденного от многолетней армянской оккупации в ходе Отечественной войны осени 2020 года, интенсивно строится новый жилой комплекс.

Как передает Day.Az , он будет состоять из более чем десятка 5-7-этажных зданий с единой планировкой, выдержанных в одном архитектурном стиле и композиции. Помимо лаконичности форм, большое внимание уделяется инфраструктуре домов, озеленению территории.

В строящихся домах будет 846 квартир - двух-, трех- и четырехкомнатных.

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