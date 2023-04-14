В Баку обнаружена ручная граната

На горячую линию МЧС "112" поступила информация об обнаружении боеприпаса военного назначения на территории Ясамальского района Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, по вызову была немедленно задействована группа быстрого реагирования по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

В ходе осмотра территории была обнаружена одна ручная граната Ф-1, пригодная для боевого применения.

Боеприпас был вывезен с территории специалистами оперативной группы Службы спасения особого риска для последующего обезвреживания.

При дополнительном осмотре места происшествия и прилегающей территории никаких других опасных или подозрительных предметов не было обнаружено.