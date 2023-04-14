В Баку обнаружена ручная граната
5 ilədək dəyişməz 14%-dən zaminsiz, komissiyasız 40 000 manatadək kredit

На горячую линию МЧС "112" поступила информация об обнаружении боеприпаса военного назначения на территории Ясамальского района Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, по вызову была немедленно задействована группа быстрого реагирования по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

В ходе осмотра территории была обнаружена одна ручная граната Ф-1, пригодная для боевого применения.

Боеприпас был вывезен с территории специалистами оперативной группы Службы спасения особого риска для последующего обезвреживания.

При дополнительном осмотре места происшествия и прилегающей территории никаких других опасных или подозрительных предметов не было обнаружено.