https://news.day.az/society/1555454.html Какой будет погода в субботу? - ПРОГНОЗ
Какой будет погода в субботу? - ПРОГНОЗ
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, умеренный северный ветер, сообщили в пятницу Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха составит ночью 10-14°, днем - 17-22° тепла.
Атмосферное давление повысится с 758 до 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность будет в пределах 60-70 процентов.
В районах Азербайджана в основном без осадков, местами туман, умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 8-11°, днем - 22-27° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем - 5-10° тепла.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре