Какой будет погода в субботу?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, умеренный северный ветер, сообщили в пятницу Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 10-14°, днем - 17-22° тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 до 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность будет в пределах 60-70 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков, местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-11°, днем - 22-27° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем - 5-10° тепла.