Серьезное ДТП на трассе Алят-Астара - ФОТО - ВИДЕО
На горячую линию МЧС "112" поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 132-м километре автомобильной дороги Алят - Астара на территории Масаллинского района, в результате которого один человек оказался зажат в салоне автомобиля.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС.
В связи с поступившей информацией на место происшествия незамедлительно были привлечены сотрудники Массалинской пожарной части Государственной противопожарной службы МЧС.
При оценке оперативной обстановки было установлено, что в результате столкновения грузового автомобиля марки КамАЗ и грузового автомобиля марки DAF, водитель второго автомобиля оказался зажат в деформированном транспортном средстве.
Спасатели с помощью специальных средств освободили застрявшего в грузовом автомобиле водителя и передали его бригаде скорой медицинской помощи.
По факту проводится расследование.
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