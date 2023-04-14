Серьезное ДТП на трассе Алят-Астара

На горячую линию МЧС "112" поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 132-м километре автомобильной дороги Алят - Астара на территории Масаллинского района, в результате которого один человек оказался зажат в салоне автомобиля.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В связи с поступившей информацией на место происшествия незамедлительно были привлечены сотрудники Массалинской пожарной части Государственной противопожарной службы МЧС.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что в результате столкновения грузового автомобиля марки КамАЗ и грузового автомобиля марки DAF, водитель второго автомобиля оказался зажат в деформированном транспортном средстве.

Спасатели с помощью специальных средств освободили застрявшего в грузовом автомобиле водителя и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

По факту проводится расследование.