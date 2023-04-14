Обвиняемый по "Тертерскому делу" генерал не признал себя виновным

В Сумгайытском судебном комплексе начато судебное расследование по уголовному делу генерал-майора Бекира Оруджева, Рахиба Мамедова, Интигама Мамедова, Зии Кязимова и Ульви Рашидова, обвиняемых по "Тертерскому делу".

Как сообщает Day.Az, на заседании под председательством заместителя председателя Бакинского военного суда Зейнала Агаева прокурор огласил обвинительный акт.

Ни один из обвиняемых не признал себя виновным.

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