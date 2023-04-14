В Баку приостановлена работа пожароопасного объекта

МЧС приостановило работу пожароопасного объекта.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в ходе проверки, проведенной Госслужбой пожарной охраны на объекте под названием "Pak məkan hamamı" в поселке Расулзаде Бинагадинского района, были выявлены многочисленные недочеты в сфере пожарной безопасности.

В связи с этим было принято решение о прекращении деятельности объекта, его представителю был передан экземпляр решения о приостановке деятельности.