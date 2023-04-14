https://news.day.az/society/1555513.html В Баку приостановлена работа пожароопасного объекта - ФОТО - ВИДЕО
В Баку приостановлена работа пожароопасного объекта - ФОТО - ВИДЕО
МЧС приостановило работу пожароопасного объекта.
Как сообщили Day.Az в МЧС, в ходе проверки, проведенной Госслужбой пожарной охраны на объекте под названием "Pak məkan hamamı" в поселке Расулзаде Бинагадинского района, были выявлены многочисленные недочеты в сфере пожарной безопасности.
В связи с этим было принято решение о прекращении деятельности объекта, его представителю был передан экземпляр решения о приостановке деятельности.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре