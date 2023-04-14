Массовая драка в Билясуваре

В одном из кафе на территории Билясуварского района произошла массовая драка, передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo.

По словам очевидцев, неизвестный вместе с друзьями подошел к столику, за которым сидели несколько человек, и заявил им, что он здесь главный и всем заправляет. Затем между посетителями произошла потасовка, переросшая в драку. Они стали бить друг друга стульями.

Отмечается, что в результате инцидента двое человек получили тяжелые травмы.

Главный инспектор лянкяранской региональной группы пресс-службы МВД Мухаммед Рзаев сообщил, что в настоящее время в связи с данным фактом ведется расследование.

"Уже назначена соответствующая экспертиза. В зависимости от результатов расследования происшествию будет дана правовая оценка", - подчеркнул он.