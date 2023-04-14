Вниманию абитуриентов

Началась регистрация абитуриентов, желающих принять участие в первом испытательном экзамене II этапа вступительных экзаменов в высшие учебные заведения.

Об этом Day.Az сообщили в пятницу в Государственном экзаменационном центре.

Согласно информации, процесс регистрации проходит онлайн с 14 апреля по 5 мая 2023 года.

Абитуриенты, желающие принять участие в первом испытательном экзамене II этапа вступительного экзамена по I-IV группам специальностей, с 14 апреля до 23:59 5 мая 2023 года, используя логин и пароль своего "личного кабинета", могут зайти на соответствующую интернет-страницу ГЭЦ (https://www.e-gov.az/az/services/read/3148/0?tqdk_xdm=133) и выбрать группу специальностей, по которой хотят сдать экзамен, и зарегистрироваться.

С условиями участия в испытательном экзамене можно ознакомиться по ссылке.