Количество правонарушений снизилось по сравнению с январем-мартом 2022 года.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов на заседании коллегии МВД Азербайджана.

"В первом квартале 2023 года раскрываемость преступлений в Азербайджане составила 81,9 процента, в том числе нетяжких и менее тяжких - 80,3 процента.

Он отметил, что в министерстве внутренних дел и прокуратуре из 9 448 зарегистрированных преступлений раскрыто 83,5 процента, а также 95 преступлений прошлых лет.

"Количество совершения умышленных убийств, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, квартирных краж, грабежей, хулиганства, правонарушений, совершенных ранее судимыми лицами и совершенных с применением огнестрельного оружия, снизилось по сравнению с 3 месяцами (январь-март) 2022 года. Повысилась раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений против личности, умышленных убийств и покушений, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, а также грабежей. Мерами, принятыми в процессе расследования, пострадавшим возмещено 78,5 процента материального ущерба", - сказал он.