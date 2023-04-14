Сколько зараженных коронавирусом выявлено сегодня в Азербайджане?

В Азербайджане за последние сутки выявлено 82 случая заражения коронавирусом, 85 человек вылечились, четыре - скончались, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 830 701 случай заражения коронавирусной инфекцией, 820 022 человек вылечились, 10 206 - скончались, число активных больных составляет 473.

За последние сутки в стране проведен 851 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 574 219.