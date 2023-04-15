Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 175 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 127, вторую - 13, три и более - 30, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 5 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 958 207. Первую дозу вакцины получили 5 409 333, вторую - 4 880 351, три и более - 3 402 440, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 053 человека.