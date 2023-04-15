https://news.day.az/society/1555682.html В Гаджигабуле арестован автохулиган - ФОТО
В Гаджигабуле арестован автохулиган - ФОТО
Сотрудники Государственной дорожной полиции Гаджигабульского РОП задержали на территории района местного жителя Афига Мирзоева, совершившего автохулиганство.
Как сообщили Day.Az в ширванской региональной группе пресс-службы МВД, мужчина, управляя автомобилем BMW, демонстративно нарушил общественный порядок и вызвал справедливое недовольство граждан.
Он был задержан правоохранительными органами, в его отношении был составлен протокол по статье 511.1.3 Кодекса об административных проступках АР.
Решением суда А.Мирзоев был арестован в административном порядке на 15 суток, а также лишен водительских прав на один год.
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