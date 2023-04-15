В Гаджигабуле арестован автохулиган

Сотрудники Государственной дорожной полиции Гаджигабульского РОП задержали на территории района местного жителя Афига Мирзоева, совершившего автохулиганство.

Как сообщили Day.Az в ширванской региональной группе пресс-службы МВД, мужчина, управляя автомобилем BMW, демонстративно нарушил общественный порядок и вызвал справедливое недовольство граждан.

Он был задержан правоохранительными органами, в его отношении был составлен протокол по статье 511.1.3 Кодекса об административных проступках АР.

Решением суда А.Мирзоев был арестован в административном порядке на 15 суток, а также лишен водительских прав на один год.