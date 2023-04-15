https://news.day.az/society/1555697.html В Баку Mercedes сбил двух женщин, есть погибший
В Баку Mercedes сбил двух женщин, есть погибший
В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на улице Самеда Вургуна перед "Парком офицеров" автомобиль марки "Mercedes-Benz", управляемый Мамедзаде Самедуллой Ядулла оглу, потерял управление и сбил переходивших дорогу пешеходов - Айнуру Ашраф гызы Сулейманлы (1975 г.р.) и Тагиеву Мехрибан Яшар гызы (1966 г.р.).
В результате ДТП Мехрибан Тагиева скончалась на месте происшествия, Айнура Сулейманлы получила телесные повреждения различной степени тяжести.
Ведется расследование.
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