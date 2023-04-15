На этой дороге Баку ограничат движение транспорта

Операционная компания "Baku City Circuit" распространила информацию в связи со строительными работами.

Как сообщили Day.Az в компании, операционная компания "Baku City Circuit" в рамках подготовки к Формула-1 Гран-При Азербайджана, который пройдет в столице с 28 по 30 апреля, продолжает монтажные работы на дорогах, по которым проходит трасса гонки.

С 22:00 15 апреля в связи с установкой трибуны будет ограничено движение транспорта на некоторых участках полосы движения на круге "Азнефть". На данном участке движение транспорта во всех направлениях будет регулироваться дорожной полицией.