https://news.day.az/society/1555773.html Смертельное ДТП в Габале
Смертельное ДТП в Габале
В Габалинском районе бензовоз упал с моста.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате ДТП погиб водитель бензовоза житель Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики 1960 года рождения.
В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники Северо-Западного регионального управления МЧС и полиции. Предположительно, водитель скончался от внезапной остановки сердца. В результате инцидента два легковых автомобиля получили серьезные повреждения.
Как сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, на место происшествия были привлечены сотрудники полиции.
По факту проводится расследование.
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