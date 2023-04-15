Смертельное ДТП в Габале

В Габалинском районе бензовоз упал с моста.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате ДТП погиб водитель бензовоза житель Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики 1960 года рождения.

В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники Северо-Западного регионального управления МЧС и полиции. Предположительно, водитель скончался от внезапной остановки сердца. В результате инцидента два легковых автомобиля получили серьезные повреждения.

Как сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, на место происшествия были привлечены сотрудники полиции.

По факту проводится расследование.