У гражданина Азербайджана, прилетевшего из Стамбула в Баку, обнаружено 17 кг золота
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Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте на основании поступившей оперативной информации досмотрели багаж гражданина Азербайджана, прилетевшего рейсом Стамбул-Баку.

Как сообщили Day.Az в Комитете, в ходе досмотра в ручной клади были обнаружены золотые украшения общим весом около 17 кг.

Факт расследуется.