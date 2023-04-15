https://news.day.az/society/1555841.html У гражданина Азербайджана, прилетевшего из Стамбула в Баку, обнаружено 17 кг золота - ФОТО
У гражданина Азербайджана, прилетевшего из Стамбула в Баку, обнаружено 17 кг золота - ФОТО
Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте на основании поступившей оперативной информации досмотрели багаж гражданина Азербайджана, прилетевшего рейсом Стамбул-Баку.
Как сообщили Day.Az в Комитете, в ходе досмотра в ручной клади были обнаружены золотые украшения общим весом около 17 кг.
Факт расследуется.
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