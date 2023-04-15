https://news.day.az/society/1555845.html Спасатели извлекли тело водителя из бензовоза, попавшего в ДТП - ВИДЕО
Спасатели извлекли тело водителя из бензовоза, попавшего в ДТП - ВИДЕО
В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в поселке Вандам Габалинского района, бензовоз упал с моста.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, тело водителя, оказавшегося зажатым в кабине автомобиле, было извлечено силами МЧС с использованием специальной спасательной техники и передано по назначению.
На территории принимаются соответствующие меры безопасности.
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