Спасатели извлекли тело водителя из бензовоза, попавшего в ДТП

В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в поселке Вандам Габалинского района, бензовоз упал с моста.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, тело водителя, оказавшегося зажатым в кабине автомобиле, было извлечено силами МЧС с использованием специальной спасательной техники и передано по назначению.

На территории принимаются соответствующие меры безопасности.