В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
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В Азербайджане выявлено еще 79 случаев заражения коронавирусом, 72 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки выявлено 6 новых случаев смерти от коронавируса.