https://news.day.az/society/1555879.html В Хызы взорвался неразорвавшийся снаряд - есть погибшие
В Хызы взорвался неразорвавшийся снаряд - есть погибшие
В Хызы взорвался неразорвавшийся снаряд.
Как сообщает Day.Az, инцидент был зафиксирован в жилом массиве Яшма.
По предварительной информации, двое мирных жителей погибли, один мирный житель получил ранения. Пострадавшего госпитализировали. На данный момент к инциденту привлечены правоохранительные органы, ведется расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре