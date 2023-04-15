В Хызы взорвался неразорвавшийся снаряд
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В Хызы взорвался неразорвавшийся снаряд.

Как сообщает Day.Az, инцидент был зафиксирован в жилом массиве Яшма.

По предварительной информации, двое мирных жителей погибли, один мирный житель получил ранения. Пострадавшего госпитализировали. На данный момент к инциденту привлечены правоохранительные органы, ведется расследование.