Имена пострадавших и погибших при взрыве в Хызы
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15 апреля около 15:00 поступила информация о взрыве на территории села Яшма Хызынского района.

Как сообщает Day.Az, в результате инцидента Ханкиши Гулиев и Рашад Абилов погибли, а Бахтияр Гусейнов получил ранения.

По данному факту в прокуратуре Хызынского района возбуждено уголовное дело по статье 314.3 УК.