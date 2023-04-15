https://news.day.az/society/1555888.html Имена пострадавших и погибших при взрыве в Хызы
Имена пострадавших и погибших при взрыве в Хызы
15 апреля около 15:00 поступила информация о взрыве на территории села Яшма Хызынского района.
Как сообщает Day.Az, в результате инцидента Ханкиши Гулиев и Рашад Абилов погибли, а Бахтияр Гусейнов получил ранения.
По данному факту в прокуратуре Хызынского района возбуждено уголовное дело по статье 314.3 УК.
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