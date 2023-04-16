Сегодня пройдет выпускной экзамен для учащихся IX классов

Сегодня в Бинагадинском, Гарадагском, Сураханском, Ясамальском районах города Баку, городах Гянджа (Часть II), Сумгайыт (Часть I), Абшеронском (Часть I), Агдашском, Бейлаганском, Джалилабадском (Часть I), Физулинском, Гейчайском (Часть I), Гейгельском, Гедабейском, Гаджигабулском, Хачмазском (Часть I), Габалинском, Гобустанском, Губинском (I Часть), Масаллинском (I Часть), Нефтчалинском, Огузском, Сабирабадском, Товузском, Ярдымлинском, Зангиланском районах Государственным экзаменационным центром будет проведен выпускной экзамен по общему (9-летнему) уровню среднего образования.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре, экзамен начнется в 11:00.

За 15 минут до начала экзамена - в 10:45 завершится режим пропуска. Прибывшие после этого участники не допускаются в здание экзамена.

В целях предупреждения массовости и контактных ситуаций для участников экзамена установлено разное время входа в здание экзамена, это время указано в пропускном листе участника экзамена. Поэтому рекомендуется приходить в экзаменационный зал в указанное в пропускном листе время.

Всего в городах и районах, где проводился экзамен, выделено 201 экзаменационное помещение, 3582 экзаменационных зала. Для управления экзаменами выделено 567 экзаменационных руководителей и общих руководителей, 4483 руководителя-преподавателя, 663 сотрудника режима пропуска (охраны), 201 представитель здания.

В экзамене предполагается участие 48049 учащихся.

В экзамене также примут участие 21 студент с физическими ограничениями (I группа с нарушениями зрения, слуха и др). В экзаменационных помещениях для них выделены отдельные залы для удобного проведения экзаменов, чтения заданий для инвалидов по зрению, заполнения листа ответов и т.д. назначены индивидуальные контролеры. Также для учащихся с нарушениями слуха разработаны специальные тестовые буклеты с учетом нарушений слуха. Также созданы специальные условия для входа и комфортного передвижения учащихся с ограниченными возможностями.