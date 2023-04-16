Минувшей ночью на автомагистрали Баку - Губа на территории Сумгайыта произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в районе поселка Гаджи Зейналабдин автомобиль марки КамАЗ столкнулся с легковым автомобилем марки BMW.

В результате трое членов семьи шехида Второй Карабахской войны Намига Гулиева - его отец, мать и брат получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие Гулиева Тарана Гусейн гызы, Гулиев Натиг Акиф оглу, Гулиев Гасан Натиг оглу были доставлены в отделение реанимации Сумгайытской больницы скорой медицинской помощи.

По информации главврача больницы Рауфа Садыгова, состояние матери шехида, получившей черепно-мозговую травму, тяжелое, а состояние двух других пациентов оценивается как средней степени тяжести.