Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на шестое апреля.

Как сообщили Day.Az в воскресенье в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 6-9° тепла, днем - 13-16° тепла.

Атмосферное давление составит 771 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами возможны незначительные осадки. В отдельных местах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-11° тепла, днем - 15-20° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3°тепла, днем - 5-10° тепла.