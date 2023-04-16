Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 120 человек, сообщает Day.Az в воскресенье со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 62, вторую - 17, три и более - 34, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 7 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 958 464. Первую дозу вакцины получили 5 409 477, вторую - 4 880 417, три и более - 3 402 501, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 069 человек.