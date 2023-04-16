В Нахчыване обнаружена крупная партия наркотиков, перевозимых из Ирана в Турцию

Сотрудники Главного таможенного управления Нахчывана обнаружили 71 килограмм и 800 граммов наркотического средства - героин в грузовом автомобиле, следовавшем транзитом через Азербайджан из Исламской Республики Иран в Турецкую Республику, в пункте пропуска через государственную границу "Шахтахты".

Об этом сообщили в воскресенье Day.Az в персс-службе Государственного таможенного комитета.

В связи с фактом начато расследование.