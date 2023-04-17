https://news.day.az/society/1556172.html Житель Баку ранен в голову
Житель Баку ранен в голову
В Наримановском районе Баку произошло избиение.
Как передает Day.Az со ссылкой на Vesti.az, инцидент произошел в "Ali Baba Lounge", расположенном на улице Ахмеда Раджабли.
Так, Аббасов Исмаил Фаик оглы, 1986 года рождения, получил травму головы во время драки в кафе с неизвестным лицом. Получивший ранения в голову прикладом пистолета, Аббасов госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжелое.
По данному факту сотрудники Наримановского районного управления полиции проводят расследование.
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