Житель Баку ранен в голову

В Наримановском районе Баку произошло избиение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Vesti.az, инцидент произошел в "Ali Baba Lounge", расположенном на улице Ахмеда Раджабли.

Так, Аббасов Исмаил Фаик оглы, 1986 года рождения, получил травму головы во время драки в кафе с неизвестным лицом. Получивший ранения в голову прикладом пистолета, Аббасов госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжелое.

По данному факту сотрудники Наримановского районного управления полиции проводят расследование.