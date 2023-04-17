Начался суд над Рашадом Даглы

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начинается судебный процесс по уголовному делу известного исполнителя мейханы Рашада Даглы (Амирова), обвиняемого в убийстве своего знакомого.

Как передает Day.Az, суд пройдет под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой.

Напомним, что 9 ноября 2022 года Р.Амиров на почве личного конфликта убил Искендера Мехтиева 1979 года рождения, нанеся ему многочисленные ножевые ранения.

По данному факту в прокуратуре Гарадагского района было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.