https://news.day.az/society/1556176.html Начался суд над Рашадом Даглы
Начался суд над Рашадом Даглы
Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начинается судебный процесс по уголовному делу известного исполнителя мейханы Рашада Даглы (Амирова), обвиняемого в убийстве своего знакомого.
Как передает Day.Az, суд пройдет под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой.
Напомним, что 9 ноября 2022 года Р.Амиров на почве личного конфликта убил Искендера Мехтиева 1979 года рождения, нанеся ему многочисленные ножевые ранения.
По данному факту в прокуратуре Гарадагского района было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.
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