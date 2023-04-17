Задержаны лица, похитившие в Баку граждан Пакистана

В Баку похищены граждане Пакистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, граждане Исламской Республики Пакистан Хушнам Али 2003 года рождения и Шахзад Али Бинагади 1985 года рождения обратились с заявлением в 5-е отделение полиции, заявив, что когда они прибыли в Азербайджан в качестве туристов, их соотечественники граждане Исламской Республики Пакистан Мухтар Мохсин (1996 г.р.), Аббас Мухаммад (1988 г.р.) и Музаммил Мухаммад (1996 г.р.) встретили их в Международном аэропорту Гейдар Алиев, доставили затем в квартиру в Бинагадинском районе. После этого они стали удерживать их там, связав руки веревкой, и избивали. Угрожая режущим предметом, злоумышленники забрали у задержанных 1500 долларов США и 400 евро.

Затем в обмен на освобождение они потребовали еще 20 тысяч долларов США.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 144.2.3, 144.2.4, 144.2.5, 144.2.6, 181.2.1, 181.2.5, 182.2.1,182.2.3.

Подозреваемые в совершении преступления задержаны и привлечены к следствию.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.