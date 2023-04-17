В Агстафе трагически погиб рабочий

В Агстафинском районе мастер трагически погиб во время ремонта TIR.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент был зафиксирован в селе Даг Кесемен.

Расим Исмаилов (1981 г.р.) по просьбе гражданина Узбекистана Азама Усмонова приехал на 491-й километр магистрали Баку-Красный мост, чтобы отремонтировать грузовой автомобиль Mercedes Benz Actros. Во время ремонта колеса взорвалась покрышка. В результате мастер оказался зажатым между колесом и грузовым отсеком и скончался на месте.

По факту проводится расследование.