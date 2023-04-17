https://news.day.az/society/1556197.html В Агстафе трагически погиб рабочий
В Агстафе трагически погиб рабочий
В Агстафинском районе мастер трагически погиб во время ремонта TIR.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент был зафиксирован в селе Даг Кесемен.
Расим Исмаилов (1981 г.р.) по просьбе гражданина Узбекистана Азама Усмонова приехал на 491-й километр магистрали Баку-Красный мост, чтобы отремонтировать грузовой автомобиль Mercedes Benz Actros. Во время ремонта колеса взорвалась покрышка. В результате мастер оказался зажатым между колесом и грузовым отсеком и скончался на месте.
По факту проводится расследование.
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