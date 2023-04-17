https://news.day.az/society/1556211.html В мае будет 10 нерабочих дней
В мае будет 10 нерабочих дней
Количество нерабочих дней определяется согласно Трудовому кодексу и Постановлению Кабмина.
Как сообщает в понедельник Day.Az, в следующем месяце 9 мая - День Победы, а 28 мая - День Независимости.
Так, поскольку 28 мая в 2023 году приходится на воскресенье, 29 мая также является выходным днем при пятидневной рабочей неделе.
Таким образом, включая субботу и воскресенье, в мае 10 дней будут нерабочими.
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