В мае будет 10 нерабочих дней

Количество нерабочих дней определяется согласно Трудовому кодексу и Постановлению Кабмина.

Как сообщает в понедельник Day.Az, в следующем месяце 9 мая - День Победы, а 28 мая - День Независимости.

Так, поскольку 28 мая в 2023 году приходится на воскресенье, 29 мая также является выходным днем ​​при пятидневной рабочей неделе.

Таким образом, включая субботу и воскресенье, в мае 10 дней будут нерабочими.