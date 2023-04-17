На Абшероне грузовик сбил женщину

В Абшеронском районе произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на 21-м километре дороги Баку - Шамахы - Евлах, проходящей по территории Абшеронского района, Асиф Мамедов (1984 г.р.) на грузовом автомобиле MAN сбил Вафу Балабекову (1972 г. р.).

В результате она скончалась на месте происшествия.

По данному факту проводится расследование.