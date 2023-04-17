https://news.day.az/society/1556217.html На Абшероне грузовик сбил женщину
На Абшероне грузовик сбил женщину
В Абшеронском районе произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на 21-м километре дороги Баку - Шамахы - Евлах, проходящей по территории Абшеронского района, Асиф Мамедов (1984 г.р.) на грузовом автомобиле MAN сбил Вафу Балабекову (1972 г. р.).
В результате она скончалась на месте происшествия.
По данному факту проводится расследование.
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