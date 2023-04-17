Новоназначенный министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов представлен коллективу
5 ilədək dəyişməz 14%-dən zaminsiz, komissiyasız 40 000 manatadək kredit

4 апреля 2023 года помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов представил новоназначенного министра сельского хозяйства Меджнуна Мамедова коллективу министерства.

Об этом сообщили в понедельник Day.Az в министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

Новость обновляется