https://news.day.az/society/1556224.html Новоназначенный министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов представлен коллективу
Новоназначенный министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов представлен коллективу
4 апреля 2023 года помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов представил новоназначенного министра сельского хозяйства Меджнуна Мамедова коллективу министерства.
Об этом сообщили в понедельник Day.Az в министерстве сельского хозяйства Азербайджана.
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