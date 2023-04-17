Рашаду Даглы предъявлено дополнительное обвинение

Мейханщику Рашаду Даглы, обвиняемому в убийстве своего соседа, предъявлено дополнительное обвинение.

Как передает Day.Az, об этом было заявлено сегодня на подготовительном заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой.

На процессе выяснилось, что Рашаду Даглы также было предъявлено обвинение по статье 228.4 УК (Незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе холодного метательного оружия).

Отметим, Рашад Даглы обвиняется в убийстве своего соседа - Искандера Мехтиева (1979 г.р.).

Инцидент произошел в ноябре прошлого года в поселке Локбатан Гарадагского района. Первоначально Рашаду Даглы было предъявлено обвинение по статье 120.1 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса.