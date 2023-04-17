Названа численность населения Азербайджана

Пересчитанная по результатам переписи населения 2019 года численность населения Азербайджана по состоянию на 1 марта 2023 года, численность населения Азербайджана составила 10 135 373 человека (исключая население на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент).

Численность населения, приходящаяся на 1 кв.километр, составляет 117 человек.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по статистике, 54,6% населения составляют городские жители, 45,4%-сельские жители, 49,8% - мужчины, 50,2% -женщины.

В настоящее время на каждые 1000 мужчин приходится, в среднем, 1010 женщин.