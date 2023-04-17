https://news.day.az/society/1556277.html В Азербайджане завершено следствие по уголовному делу должностных лиц Госслужбы по вопросам имущества и муниципалитетов
В Азербайджане завершено следствие по уголовному делу должностных лиц Госслужбы по вопросам имущества и муниципалитетов
Завершено следствие по уголовному делу в отношении должностных лиц Государственной службы по вопросам имущества, исполнительной власти и председателей муниципалитетов.
Как сообщили в понедельник Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, на основании поступившей информации о незаконных действиях должностных лиц Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана было возбуждено уголовное дело и проведено предварительное расследование.
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