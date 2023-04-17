В Баку перевернулся грузовик
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Сегодня на территории Гарадагского района, неподалеку от торгового центра "Садарак" произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, водитель грузового автомобиля потерял управление, в результате чего транспортное средство вышло из-под контроля и опрокинулось. Пострадавшему мужчине очевидцы аварии оказали первую помощь.

По факту проводится расследование.