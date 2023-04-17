https://news.day.az/society/1556280.html В Баку перевернулся грузовик - ФОТО
В Баку перевернулся грузовик - ФОТО
Сегодня на территории Гарадагского района, неподалеку от торгового центра "Садарак" произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, водитель грузового автомобиля потерял управление, в результате чего транспортное средство вышло из-под контроля и опрокинулось. Пострадавшему мужчине очевидцы аварии оказали первую помощь.
По факту проводится расследование.
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