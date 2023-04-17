В Бейлагане машина военного упала в канал

В Бейлагане перевернулся автомобиль.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", инцидент произошел в селе Дашбурун, на участке Верхне-Карабахского канала, проходящего через село. По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и упал в канал.

На место происшествия прибыли спасатели. Машину вытащили из канала. Однако водителя в машине не было. В настоящее время идут его поиски.

Отмечается, что водитель - военный.