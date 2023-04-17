https://news.day.az/society/1556332.html В Бейлагане машина военного упала в канал - ФОТО
В Бейлагане машина военного упала в канал - ФОТО
В Бейлагане перевернулся автомобиль.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", инцидент произошел в селе Дашбурун, на участке Верхне-Карабахского канала, проходящего через село. По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и упал в канал.
На место происшествия прибыли спасатели. Машину вытащили из канала. Однако водителя в машине не было. В настоящее время идут его поиски.
Отмечается, что водитель - военный.
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