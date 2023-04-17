Крупная кража в Баку

В Баку из магазина украдены продукты на сумму 20 тысяч манатов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Так, в полицию поступила информация о хищении продовольственных товаров на сумму 20 000 манатов в одном из супермаркетов в Наримановском районе столицы в период с ноября 2022 года по 15 апреля текущего года.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 18-го отдела полиции Наримановского РУП, был задержан подозреваемый в краже житель Абшеронского района Захир Аллахъяров, работавший продавцом в том же магазине.