В Баку спортсмена-мошенника могут посадить на 9 лет

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное следствие по уголовному делу бывшего вице-президента Федерации кикбоксинга и самбо Азербайджана, профессионального спортсмена Сабухи Раджаба, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, на процессе под председательством судьи Али Мамедова выступил прокурор.

Он запросил для обвиняемого 9 лет лишения свободы.

Напомним, что Сабухи Раджабу было предъявлено обвинение по статье 178.3.2 УК (мошенничество, совершенное с причинением ущерба в крупном размере). Он обвиняется в совершении мошенничества на 341 тысячу манатов. Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.