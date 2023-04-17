https://news.day.az/society/1556389.html В начале июля мы узнаем место наших университетов в международном рейтинге - Эмин Амруллаев
В начале июля мы узнаем место наших университетов в международном рейтинге - Эмин Амруллаев
В начале июля мы узнаем место наших университетов в международном рейтинге.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.
Министр отметил, что в одних университетах Азербайджана академические результаты выше, а процент трудоустройства выпускников ниже, в других - наоборот.
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