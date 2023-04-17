Новоназначенный начальник Госслужбы Азербайджана по мобилизации и призыву представлен коллективу
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Сегодня помощник Президента Азербайджана Халид Ахадов представил новоназначенного начальника Государственной службы Азербайджана по мобилизации и призыву Мурсала Ибрагимова коллективу Госслужбы.

Как сообщает в понедельник Day.Az, Халид Ахадов довел до внимания коллектива поручения и рекомендации Президента Азербайджана, пожелал начальнику и сотрудникам Госслужбы успехов в дальнейшей деятельности.