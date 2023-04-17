В Бейлагане ищут водителя автомобиля, упавшего в канал

Как сообщалось, сегодня днем на горячую линию "112" МЧС поступила информация о том, что в результате падения легкового автомобиля в коллектор на территории села Биринджи Шахсевен Бейлаганского района утонул 1 человек, к поискам была привлечена водолазно-поисковая группа Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в извлеченном из воды автомобиле людей не обнаружили, но водолазно-поисковая группа продолжает в коллекторе поиски Агаева Сахиля Тебриз оглу (1988 г.р.), который предположительно утонул.

О ходе поисково-спасательной операции будет предоставлена дополнительная информация.