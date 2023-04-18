Пожар в частном доме в Ширване

В Ширване возник пожар в частном доме.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана, в трехкомнатном одноэтажном доме общей площадью 120 кв.м сгорели 12 кв.м легковоспламеняющихся конструкций кухни и 18 кв.м крыши, сделанной из камыша.

"Остальная часть строения была защищена от огня. Пожар был потушен", - добавили в ведомстве.