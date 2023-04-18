https://news.day.az/society/1556497.html Пожар в частном доме в Ширване
Пожар в частном доме в Ширване
В Ширване возник пожар в частном доме.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана, в трехкомнатном одноэтажном доме общей площадью 120 кв.м сгорели 12 кв.м легковоспламеняющихся конструкций кухни и 18 кв.м крыши, сделанной из камыша.
"Остальная часть строения была защищена от огня. Пожар был потушен", - добавили в ведомстве.
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