В Гяндже столкнулись грузовик и мотоцикл

В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на улице Узеира Гаджибейли.

Согласно полученным данным, столкнулись грузовик марки Ford и мотоцикл. В результате аварии водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

По данному факту проводится расследование.