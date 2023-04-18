https://news.day.az/society/1556503.html В Гяндже столкнулись грузовик и мотоцикл - ФОТО
В Гяндже столкнулись грузовик и мотоцикл - ФОТО
В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на улице Узеира Гаджибейли.
Согласно полученным данным, столкнулись грузовик марки Ford и мотоцикл. В результате аварии водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести.
По данному факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре