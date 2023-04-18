Пожар в центре Баку
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В Насиминском районе Баку произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, на третьем этаже трехэтажного жилого здания на площади 10 кв.м сгорели воспламеняющиеся конструкции кухни и кровли однокомнатной квартиры общей площадью 40 кв.м.

Остальная часть квартиры была защищена от огня.

Пожар потушен.