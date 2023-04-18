https://news.day.az/society/1556522.html Пожар в центре Баку
Пожар в центре Баку
В Насиминском районе Баку произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, на третьем этаже трехэтажного жилого здания на площади 10 кв.м сгорели воспламеняющиеся конструкции кухни и кровли однокомнатной квартиры общей площадью 40 кв.м.
Остальная часть квартиры была защищена от огня.
Пожар потушен.
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