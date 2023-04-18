https://news.day.az/society/1556527.html Названо число нерабочих дней на праздник Рамазан
Названо число нерабочих дней на праздник Рамазан
В конце этой недели в Азербайджане будет отмечаться праздник Рамазан.
Как сообщает во вторник Day.Az, в этом году праздник Рамазан будет отмечаться 21, 22 апреля.
Поскольку 22 апреля приходится на субботу, рабочие дни были изменены, и при пятидневной рабочей неделе 24 апреля также является нерабочим днем.
Таким образом, четыре дня подряд (21, 22, 23, 24 апреля) в связи с праздником Рамазан являются нерабочими.
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