Названо число нерабочих дней на праздник Рамазан

В конце этой недели в Азербайджане будет отмечаться праздник Рамазан.

Как сообщает во вторник Day.Az, в этом году праздник Рамазан будет отмечаться 21, 22 апреля.

Поскольку 22 апреля приходится на субботу, рабочие дни были изменены, и при пятидневной рабочей неделе 24 апреля также является нерабочим днем.

Таким образом, четыре дня подряд (21, 22, 23, 24 апреля) в связи с праздником Рамазан являются нерабочими.