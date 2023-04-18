В Баку меняется маршрут 20 автобусов

В связи с проведением в Баку соревнований "Гран При Азербайджана" в схему движения 20 регулярных маршрутов будет внесено изменение.

Об этом Day.Az сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Отмечается, что изменение коснется маршрутов 1, 2, 4, 10, 46, M3, H1,5,88, 6, 18, 31, 37, 77, 53, 125, 61, 65, 205, E1.