https://news.day.az/society/1556588.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 62 случая заражения коронавирусом, 55 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
За прошедшие сутки выявлено 3 новых случая смерти от коронавируса.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 830 918 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 820 216 человек вылечились, 10 217 скончались, число активных больных - 485.
За прошедшие сутки проведен 1 321 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 578 265 тестов.
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