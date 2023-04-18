В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 62 случая заражения коронавирусом, 55 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки выявлено 3 новых случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 830 918 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 820 216 человек вылечились, 10 217 скончались, число активных больных - 485.

За прошедшие сутки проведен 1 321 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 578 265 тестов.