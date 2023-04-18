Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 170 человек.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 110, вторую дозу получили 24 человека, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины, составило 34, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 2 человека.

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 958 634, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 409 587, вторую дозу получил 4 880 441 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 402 535, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 266 071 человек.